Партія Сіміона вже скаржиться на "електоральний туризм" у Молдові та низці країн ЄС

Партія ультраправого кандидата у президенти Румунії Джордже Сіміона "Альянс за об’єднання румунів" заявила про нібито "електоральний туризм у Молдові" та низці країн ЄС, де румунська діаспора активно бере участь у голосуванні в другому турі виборів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

У суботу 17 травня делегація "Альянсу за об’єднання румунів" (AUR) зустрілась із представниками МЗС, МВС і румунської ЦВК.

Після зустрічі там заявили, що вони говорили про "триваючі проблеми з голосуванням у Молдові", де, мовляв, відбувається сприяння конкретному кандидату, "електоральний туризм" та підвезення виборців.

"Ми висловили прагнення, щоб усі ці інституції доклали необхідних зусиль для того, аби картина, яку ми побачимо після голосування, була коректною до єдиного голосу", – заявив учасник делегації AUR Міхай Енахе.

"Закликаємо владу Республіки Молдова дозволити румунам вільно висловити свою волю (...) без тиску, шантажу і примусу до голосування групами зі своїм керівництвом… Закликаємо до іноземних представництв, як посольство Франції, не втручатися у вільні вибори", – сказав Енахе.

Він стверджує, що партія нібито отримує інформацію про "групи туристів з новими ідентифікаційними документами, які цілими групами їдуть голосувати, особливо до Італії та Іспанії".

Перед цим у п’ятницю делегація партії ходила на зустріч також до Спеціальної служби з питань телекомунікацій, де заявила про "можливі фальсифікації". Представники служби та МВС після того запевнили, що виборчі процедури відбуваються безпроблемно і жодних інцидентів не зафіксовано.

Порівняно з першим туром, явка румунів на закордонних дільницях зросла вже на 86%. Серед країн, де вона майже подвоїлася – Молдова, де влада та лідери думок румунської громади агітували брати участь у виборах і підтримати Нікушора Дана.

На території Румунії голосування відбудеться у неділю, 18 травня.

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