Макрон о разговоре с Трампом: пытались донести, что РФ не реагирует на требования США

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал подробности разговора европейских лидеров с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как сообщает "Европейская правда", заявление французского президента приводит телеканал BFMTV.

Макрон отметил, что в ходе разговора выразил возмущение тем, что Россия не отреагировала на предложение о прекращении огня.

"Мы обсудили с президентом Трампом, что неприемлемо, что Россия не реагирует на требования американцев, поддержанные Украиной и европейцами. Ни по перемирию, ни по встрече на уровне руководства", – подчеркнул французский президент.

Он добавил, что европейцы сейчас пытаются убедить США присоединиться к новым санкциям против РФ, чтобы усилить давление на кремлевского правителя Владимира Путина.

Напомним, 16 мая впервые более чем за три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.

По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд заведомо неприемлемых условий Украине.

По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.