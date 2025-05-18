Фицо готов поддержать референдум об отмене санкций против России

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что поддержал бы проведение референдума об отмене санкций против России, если бы такой был организован.

Об этом он сказал в субботнем эфире STVR, сообщает "Европейская правда".

Фицо сравнил санкции против России с "чумой", добавив, что они не имеют никакого влияния на Москву и только вредят европейской экономике.

На уточняющий вопрос ведущего, поддержал бы словацкий премьер референдум об отмене санкций против РФ, он сказал, что для такого решения ему не нужен референдум.

"Если такой референдум будет, я спокойно его поддержу. Я говорю за себя, но я его поддержу", – отметил он.

Также Фицо раскритиковал обсуждение санкций против РФ в момент, когда, по его мнению, "наконец-то появляются первые признаки переговоров" между Киевом и Москвой.

"Как мы можем в то время, когда ведутся переговоры о мире, готовить массивный пакет санкций против Российской Федерации? Это только подтверждает, что те разговоры, которые я слышу на Западе, абсолютно неискренни", – утверждает глава словацкого правительства.

В начале мая президент Словакии Петер Пеллегрини получил петицию от ультраправой партии "Движение словацкого возрождения" (SHO) о референдуме по отмене санкций против РФ.

Пеллегрини тогда сказал, что после оценки петиции, которая набрала 400 тысяч подписей, решит, объявлять ли референдум. Решение должно быть принято в течение 30 дней после получения петиции.

Чтобы результаты референдума были действительными, в нем должны принять участие не менее 50% избирателей Словакии, а результат должен быть одобрен абсолютным большинством голосовавших.

В марте премьер Словакии Роберт Фицо уже угрожал заблокировать дальнейшие европейские санкции против России, если те, по его словам, будут угрожать мирному урегулированию войны в Украине.

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