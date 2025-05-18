Выборы в Румынии: явка избирателей за рубежом бьет рекорды

По состоянию на обед 18 мая во втором туре выборов президента Румынии за рубежом проголосовал рекордный более 1 миллиона человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом со ссылкой на данные Постоянной избирательной комиссии Румынии передает Digi24.

С момента открытия зарубежных участков для голосования во втором туре президентских выборов в Румынии в пятницу, 16 мая, до 13:00 воскресенья голоса отдали 1 001 429 граждан.

Таким образом, явка на выборах за рубежом во втором туре выборов уже превысила общую явку в первом туре 4 мая, когда до закрытия участков проголосовали 973 129 граждан Румынии – которая до этого была рекордной для президентских выборов.

Сейчас больше всего румынских избирателей проголосовало во втором туре выборов в Италии – почти 180 тысяч, Германии – более 156 тысяч, Великобритании – более 153 тысяч, Испании – почти 114 тысяч, Молдове – более 112 тысяч.

Голосование за рубежом на выборах президента Румынии продолжается до 21:00 воскресенья по румынскому времени (совпадает с Киевом).

Как известно, в Румынии проходит голосование во втором туре выборов президента, в который вышли прозападный мэр Бухареста Никушор Дан и одиозный лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион.

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