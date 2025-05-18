Вибори в Румунії: явка виборців за кордоном бʼє рекорди

Станом на обід 18 травня у другому турі виборів президента Румунії за кордоном проголосував рекордний понад 1 мільйон людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це з посиланням на дані Постійної виборчої комісії Румунії передає Digi24.

З моменту відкриття закордонних дільниць для голосування в другому турі президентських виборів у Румунії у пʼятницю, 16 травня, до 13:00 неділі голоси віддали 1 001 429 громадян.

Таким чином, явка на виборах за кордоном у другому турі виборів уже перевищила загальну явку в першому турі 4 травня, коли до закриття дільниць проголосували 973 129 громадян Румунії – яка до цього була рекордною для президентських виборів.

Нині найбільше румунських виборців проголосувало у другому турі виборів в Італії – майже 180 тисяч, Німеччині – понад 156 тисяч, Великій Британії – понад 153 тисячі, Іспанії – майже 114 тисяч, Молдові – понад 112 тисяч.

Голосування за кордоном на виборах президента Румунії триває до 21:00 неділі за румунським часом (збігається з Києвом).

Як відомо, в Румунії проходить голосування у другому турі виборів президента, в який вийшли прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан і одіозний лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.

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