Румыния во втором туре выбирает между прозападным и антиукраинским кандидатами в президенты

В Румынии в воскресенье, 18 мая, проходит голосование во втором туре выборов президента, в который вышли прозападный мэр Бухареста Никушор Дан и одиозный лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Избирательные участки в стране открылись в 07:00 по местному времени, завершится голосование в 21:00.

При этом румыны за рубежом имеют возможность проголосовать с пятницы.

Симион, который выступает против военной помощи Украине и критически относится к руководству Европейского Союза, уверенно победил в первом туре президентских выборов, набрав 40,94%.

Либеральный мэр Бухареста Никушор Дан, который в первом туре получил 20,99%, является убежденным сторонником ЕС и НАТО и заявляет, что поддержка Украины жизненно важна для безопасности Румынии в условиях угрозы со стороны России.

Опросы, проведенные за несколько дней голосования показали, что кандидаты пользуются примерно одинаковой поддержкой. Однако стоит отметить, что эти опросы не учитывали мнение диаспоры.

Местные эксперты заявляют, что результат президентской гонки будет зависеть от явки избирателей и того, как проголосует многочисленная румынская диаспора.

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