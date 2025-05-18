Зеленский в Ватикане встретился с Венсом
После инаугурационной мессы Папы Римского Льва XIV в Ватикане в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джеем Ди Венсом.
Об этом журналистам сообщили в делегации Зеленского, пишет "Европейская правда".
На встрече Зеленского и Венса также присутствовал государственный секретарь США Марко Рубио.
Перед этим они пожали друг другу руки на инаугурационной мессе нового Папы Римского.
Напомним, президент Украины и вице-президент США последний раз встречались в Белом доме 28 февраля, когда между ними разгорелся спор по поводу войны РФ против Украины.
Кроме того, Зеленский в прошлом месяце встречался с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане на похоронах Папы Франциска.
Белый дом назвал эту короткую встречу "очень продуктивной", а Зеленский сказал, что у нее есть потенциал стать исторической.