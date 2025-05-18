Зеленський у Ватикані зустрівся з Венсом

Після інавгураційної меси Папи Римського Лева XIV у Ватикані в неділю президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Про це журналістам повідомили в делегації Зеленського, пише "Європейська правда".

На зустрічі Зеленського і Венса був також присутній державний секретар США Марко Рубіо.

Перед тим вони потисли один одному руки на інавгураційній месі нового Папи Римського.

Нагадаємо, президент України і віцепрезидент США востаннє зустрічалися в Білому домі 28 лютого, коли між ними спалахнула суперечка щодо війни РФ проти України.

Крім того, Зеленський минулого місяця зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані на похоронах Папи Франциска.

Білий дім назвав цю коротку зустріч "дуже продуктивною", а Зеленський казав, що у неї є потенціал стати історичною.