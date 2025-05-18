На выборах в Польше лидируют Тшасковский и Навроцкий, разрыв минимальный: экзит-пол

Первый тур президентских выборов в Польше не принес окончательного результата – 1 июня в стране пройдет второй тур.

Как сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Onet.pl, об этом свидетельствуют данные экзит-пола Ipsos, подготовленный для TVP, TVN и Polsat.

Согласно экзит-полам, первое место получил Рафал Тшасковский – мэр Варшавы и кандидат от партии премьера Дональда Туска "Гражданская платформа". Тшасковский с начала избирательной кампании считался фаворитом гонки, однако его результат может оказаться меньше ожиданий – лишь 30,8%.

Во второй тур проходит директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Согласно данным экзит-поллов, за него отдало голоса 29,1% избирателей – и это существенно выше предыдущих социологических опросов. Навроцкий формально считается независимым кандидатом, но его активно поддерживает крупнейшая оппозиционная партия "Право и Справедливость".

Третье место – у кандидата от ультраправой партии "Конфедерация" Славомира Менцена. Его результат – 15,4%, также выше ожиданий. Как считается, эти голоса могут быть решающими во втором туре.

Еще один неприятный сюрприз – неожиданно четвертое место занимает откровенно антиукраинский политик Гжегож Браун. Согласно данным экзит-пола, за него отдали голоса 6,2%

Также существенную поддержку получили маршалек (спикер) Сейма Шимон Головня (4,89%), а также два кандидата от левых партий: Адриан Зандбер (5,2%) и Магдалена Беят (4,1%).

Такие данные позволяют говорить, что результат второго тура может оказаться абсолютно непредсказуемым.

Об избирательной компании в Польше и последних неделях перед первым туром можно почитать в статье Выборы на фоне антиукраинских заявлений: почему новый президент Польши уже не будет другом Украины

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