На виборах у Польщі лідирують Тшасковський і Навроцький, відрив мінімальний: екзит-пол

Перший тур президентських виборів у Польщі не дав остаточного переможця – 1 червня у країні пройде другий тур.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, про це свідчать дані екзит-полу Ipsos, підготовлений для TVP, TVN та Polsat.

Згідно із екзит-полами, перше місце здобув Рафал Тшасковський – мер Варшави та кандидат від партії прем’єра Дональда Туска "Громадянска платформа". Тшасковський від початку виборчої компанії вважався фаворитом перегонів, проте його результат може виявитися меншим за очікування – лише 30,8%.

У другий тур проходить директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький. Згідно із даними екзит-полів, за нього віддало голоси 29,1% виборців – і це суттєво більше за попередні соціологічні опитування. Навроцький формально вважається незалежним кандидатом, проте його активно підтримує найбільша опозиційна партія "Право і Справедливість".

Третє місце – у кандидата від ультраправої партії "Конфедерація" Славоміра Менцена. Його результат – 15,4%, що також є вищим за очікування. Як вважається, ці голоси можуть бути вирішальними у другому турі.

Ще один неприємний сюрприз – несподівано четверте місце займає відверто антиукраїнський політик Гжегож Браун. Відповідно до даних екзит-полу, за нього віддали голоси 6,2%

Також суттєву підтримку здобули маршалек (спікер) Сейму Шимон Головня (4,89%), а також два кандидата від лівих партій: Адріан Зандбер (5,2%) та Магдалена Беят (4,1%).

Такі дані дозволяють говорити, що результат другого туру можуть виявитися абсолютно непередбачуваними.

Про виборчу компанію у Польщі та останні тижні перед першим туром можна почитати у статті Вибори на тлі антиукраїнських заяв: чому новий президент Польщі вже не буде другом України

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