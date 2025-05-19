Выборы президента Румынии: одиозный Симион признал свое поражение

Кандидат в президенты Румынии от ультраправой партии AUR Джордже Симион признал свое поражение на выборах и поздравил с победой своего соперника, мэра Бухареста Никушора Дана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в видеообращении Симиона в Facebook, которое цитирует G4Media.

Скандальный политик поблагодарил "пять миллионов румын, которые доверились ему", и пообещал "не подвести их".

"Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой. Это была воля румынского народа...Мы будем идти до конца, даже если сейчас трудно пережить горький вкус поражения", – добавил он.

Стоит отметить, что после завершения голосования Симион заявлял о своей "однозначной победе", хотя результаты экзит-полов показывали разницу в 10 процентных пунктов в пользу Никушора Дана.

Впоследствии Симион опубликовал в Facebook новое сообщение, в котором снова заявил о своей победе, на этот раз с "большим отрывом".

Подсчет 100% бюллетеней показал, что Дан победил на выборах с результатом 53,60% голосов, Симиона поддержали 46,40% избирателей.