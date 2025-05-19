Нейтральная Австрия допустила свое участие в миротворческой миссии в Украине

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер не исключила, что ее страна может присоединиться к потенциальной иностранной миротворческой миссии, которую развернут в Украине.

Об этом она заявила в интервью Welt, сообщает "Европейская правда".

По словам руководительницы австрийского оборонного ведомства, вооруженные силы Австрии "способны участвовать в сложных международных миссиях".

При этом Таннер добавила, что в случае миротворческой миссии в Украине все будет зависеть от того, "каким будет мандат, какие возможности для нашего участия могут открыться и нужна ли вообще наша экспертиза".

"Но я не исключаю, что мы примем участие в миротворческой миссии в Украине, если это будет необходимо", – сказала она.

Таннер также отметила, что пока Австрия не участвует в переговорах стран "коалиции решительных", которую возглавляют Великобритания и Франция.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал идею развертывания иностранных войск в Украине. На вопрос о том, каким может быть количество развернутых в Украине иностранных бойцов, Макрон ответил: "Это может быть несколько тысяч, но не несколько сотен тысяч".

В то же время немецкий канцлер Фридрих Мерц отмечал, что страны Европы пока далеки от того, чтобы говорить о потенциальном развертывании иностранных войск в Украине.