Мерц: Європа ще далека від розмов про розгортання військ в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країни Європи наразі далекі від того, щоб говорити про потенційне розгортання іноземних військ в Україні.

Про це Мерц сказав після зустрічі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, його цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника німецького уряду, наразі головним завданням залишається досягнення припинення вогню з боку Росії.

Він зазначив, що наступним кроком має бути уточнення формату мирних переговорів, а також "визначення того, які гарантії безпеки можуть коли-небудь знадобитися Україні".

При цьому Мерц охарактеризував ці питання як непередбачувані.

"Наразі немає причин говорити про (війська), ми далекі від цього. Ми хочемо, щоб припинилися бойові дії, щоб припинилися вбивства... це питання, яким ми зараз присвячуємо всю свою увагу, і ніяким іншим", – додав він.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон висловився на підтримку ідеї розгортання іноземних військ в Україні.

На запитання про те, якою може бути кількість розгорнутих в Україні іноземних бійців, Макрон відповів: "Це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч".

Росія неодноразово заявляла, що не погодиться на присутність військових з країн НАТО в Україні. Однак Макрон говорив, що Росія не матиме права голосу в питанні розгортання іноземних військ.