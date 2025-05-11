Макрон оцінив кількість іноземних військових, яких могли б розгорнути в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон висловився на підтримку ідеї розгортання іноземних військ в Україні, а також оцінив кількість, про яку може йтися.

Про це французький президент сказав в інтерв’ю Le Parisien, повідомляє "Європейська правда".

Макрон заявив, що відправка іноземних військ в Україну необхідна для "стабілізації ситуації" після припинення бойових дій з РФ.

"Необхідно розуміти, що авторитет не залежить від кількості. Сьогодні найбільша армія в Європі – це армія України, в якій мобілізовано мільйон бійців. Жодна інша армія не може зібрати таку кількість людей. Головне – це наявність військ в Україні", – сказав він.

На запитання про те, якою може бути кількість розгорнутих в Україні іноземних бійців, Макрон відповів: "Це може бути кілька тисяч, але не кілька сотень тисяч".

"Йдеться не про кількість. Йдеться про те, що ми будемо там, щоб забезпечити присутність для підтримки, як друга лінія оборони, у повітрі або в стратегічних точках, віддалених від лінії фронту. Перш за все, ми там, щоб продемонструвати солідарність", – додав президент.

Він також підтвердив, що обговорення цього питання з його європейськими колегами "триває".

Нагадаємо, за підсумками саміту 10 травня "коаліція рішучих" вимагає від РФ піти з 12 травня на безумовне припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня. При цьому кремлівський правитель не згадав пропозицію щодо 30-денного перемир’я.

Повідомляли також, що ЄС і США планують різко посилити санкції проти РФ у разі відмови Путіна від перемир'я.