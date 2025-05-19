Сотню рейсов Finnair на понедельник внезапно отменили из-за забастовки
Новости — Понедельник, 19 мая 2025, 09:25 —
Из-за забастовки профсоюза финская авиакомпания Finnair в последний момент отменила более сотни рейсов, запланированных на 19 мая.
Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".
Finnair объявила, что отменяет более сотни рейсов из и в аэропорт Вантаа под Хельсинки из-за перебоев в рутинных процедурах, вызванных забастовкой профсоюза.
Пассажиров, чьи рейсы не отменены, попросили регистрироваться на рейс онлайн и приезжать в аэропорт с запасом времени.
Профсоюз сотрудников допускает полноценную забастовку, чтобы оказать давление на работодателей в переговорах о коллективном трудовом договоре для работников сферы воздушных пассажирских перевозок.
В апреле Finnair объявила, что из-за нехватки ресурсов отменит 230 летних рейсов.
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