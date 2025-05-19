Сотню рейсів Finnair на понеділок раптово скасували через страйк
Новини — Понеділок, 19 травня 2025, 09:25 —
Через страйк профспілки фінська авіакомпанія Finnair в останній момент скасувала понад сотню рейсів, запланованих на 19 травня.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Finnair оголосила, що скасовує понад сотню рейсів з і до аеропорту Вантаа під Гельсінкі через перебої у рутинних процедурах, спричинені страйком профспілки.
Пасажирів, чиї рейси не скасовані, попросили реєструватися на рейс онлайн та приїздити в аеропорт із запасом часу.
Профспілка співробітників допускає повноцінний страйк, щоб натиснути на роботодавців у перемовинах щодо колективної трудової угоди для працівників сфери повітряних пасажирських перевезень.
У квітні Finnair оголосила, що через брак ресурсів скасує 230 літніх рейсів.
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