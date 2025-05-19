Сотню рейсів Finnair на понеділок раптово скасували через страйк

Через страйк профспілки фінська авіакомпанія Finnair в останній момент скасувала понад сотню рейсів, запланованих на 19 травня.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Finnair оголосила, що скасовує понад сотню рейсів з і до аеропорту Вантаа під Гельсінкі через перебої у рутинних процедурах, спричинені страйком профспілки.

Пасажирів, чиї рейси не скасовані, попросили реєструватися на рейс онлайн та приїздити в аеропорт із запасом часу.

Профспілка співробітників допускає повноцінний страйк, щоб натиснути на роботодавців у перемовинах щодо колективної трудової угоди для працівників сфери повітряних пасажирських перевезень.

У квітні Finnair оголосила, що через брак ресурсів скасує 230 літніх рейсів.