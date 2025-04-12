Финский авиаперевозчик отменит 230 летних рейсов из-за нехватки ресурсов

Финская национальная авиакомпания Finnair из-за нехватки ресурсов отменит 230 летних рейсов.

Глава отдела коммуникаций Finnair Пяйви Таллквист подтвердила эту информацию изданию Yle, передает "Европейская правда".

Это решение коснется около 28 тысяч пассажиров.

По ее словам Таллквист, пассажиры были уведомлены об отмене полетов. Им были предложены другие варианты.

Руководство компании объясняет дефицит ресурсов переговорами по сокращению персонала среди пилотов. Переговоры связаны со многими организационными моментами.

Отмена рейсов планируется на период с начала июня до 11 августа.

В декабре пилоты Finnair устроили многодневную забастовку, но свернули ее из-за "рождественского перемирия" в своем споре об условиях труда.

Пилоты требовали повышения заработной платы и улучшения системы дополнительного пенсионного обеспечения.