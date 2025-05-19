Посол Германии встретился с дипсоветником Порошенко, у которого был обыск

Посол Германии Мартин Йегер встретился с дипломатическим советником лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко Константином Елисеевым, к которому на прошлой неделе приходили с обысками, и напомнил о важности верховенства права.

Как сообщает "Европейская правда", об этом посол сообщил в своем X.

Мартин Йегер опубликовал фото встречи с Елисеевым, отметив, что он является "достойным доверия партнером и другом".

Meeting with Kostjantin Jelisejew, a trusted partner and friend. We discussed the importance of the rule of law and the fundamentals in the context of EU accession negotiations. #StandWithUkraine pic.twitter.com/tndJM8CEXv – Martin Jaeger (@MJaegerT) May 19, 2025

"Мы говорили о важности верховенства права и основополагающих принципов ЕС в контексте переговоров о вступлении Украины в ЕС", – написал посол.

Напомним, несколько дней назад к Константину Елисееву приходили с обысками сотрудники Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства по так называемым Харьковским соглашениям.

Елисеев является дипломатическим советником пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, а при его президентстве был заместителем главы Администрации президента. До этого Елисеев был постпредом Украины при ЕС и членом делегации в переговорах по Соглашению об ассоциации.

Как известно, открытие первых кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС пока заблокировано из-за вето Венгрии, однако в Евросоюзе усиливают давление на Орбана и надеются убедить его до июньского саммита ЕС.

Подробно об этом – в статье Вето Орбана в пользу Молдовы: как Венгрия оставляет Украину на обочине пути в ЕС