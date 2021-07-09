В ЕС после революции не хотели подписывать ассоциацию, опасаясь РФ - дипрадник Порошенко

Часть стран ЕС после Революции достоинства сомневались по поводу подписания с Украиной Соглашение об ассоциации, опасаясь реакции России.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал Константин Елисеев, дипломатический советник Петра Порошенко во время его президентства.

Отвечая на вопрос о том, почему западные партнеры Украины сейчас не готовы говорить о дальнейшем сближении Украины с НАТО - из-за боязни России или из-за того, что не видят пользы от Украины - Елисеев отметил, что западные партнеры Украины "всегда действовали и будут действовать с оглядкой на Россию ".

"Даже в условиях, когда весь мир переживал за Небесную сотню, весь мир был просто в восторге от Майдана, от патриотизма и европейскости украинцев, официально, к сожалению, в последний момент они пытались дать задний ход", - отметил Константин Елисеев.

По его словам, этот епидоз произошел во время первого визита тогда премьера Арсения Яценюка в Брюссель, параллельно с саммитом ЕС.

"Мы поднимаемся, подходим как раз к этим кулуарам. И нас в кулуарах встречает один ведущий лидер (не хочу говорить, какая страна), лидер ЕС. И говорит:" Господин Арсений, я хочу с вами поговорить". И партнеры нам говорят: "А давайте мы не будем подписывать Соглашение об ассоциации". Я такого Арсения Петровича никогда в жизни не видел, я думал, что он сейчас взорвется. Он покраснел, но успокоился и спрашивает: "Какие ваши аргументы?". Их аргументы очень просты: "Вы знаете, если мы подпишем, Россия станет еще больше агрессивной. У вас, вы видите, они уже оккупировали Крым, у вас есть проблемы сейчас на Донбассе. Давайте мы немножко отложим все эти вещи". Понимаете? Даже тогда они боялись агрессивных планов России. И это Россия активно использует, использовала и будет использовать", - рассказал Елисеев.

Он отметил, что тогда благодаря давлению украинских дипломатов и стран-друзей Украины - Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и других - остальных удалось убедить, и компромиссным решением стало разделение Соглашения на две части.

Елисеев не стал опровергать замечание "ЕП" о том, что лидером, который подошел к Арсению Яценюку, был будущий участник нормандского формата (то есть, тогдашний лидер Франции Франсуа Олланд), а взамен отметил, что скептиков среди лидеров ЕС было несколько.

"Этот человек был не один, их было несколько. И как раз это были такие евроскептические страны, от имени которых этот человек собственно пытался нам довести позицию", - сказал Константин Елисеев.

Полную версию интервью смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".