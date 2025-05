Посол Німеччини зустрівся з дипрадником Порошенка, у якого був обшук

Посол Німеччини Мартін Єгер зустрівся з дипломатичним радником лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка Костянтином Єлісєєвим, до якого минулого тижня приходили з обшуками, та нагадав про важливість верховенства права.

Як повідомляє "Європейська правда", про це посол повідомив у своєму X.

Мартін Єгер опублікував фото зустрічі з Єлісєєвим, зазначивши, що він є "вартим довіри партнером і другом".

Meeting with Kostjantin Jelisejew, a trusted partner and friend. We discussed the importance of the rule of law and the fundamentals in the context of EU accession negotiations. #StandWithUkraine pic.twitter.com/tndJM8CEXv