МИД Финляндии призывает снизить ценовой потолок на российскую нефть до $40

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что санкции против России следует еще больше усилить в ответ на ее продолжающуюся агрессивную войну против Украины, а ценовой потолок на российскую нефть – снизить до $40 за баррель.

Об этом она сказала в комментарии финскому вещателю Yle, пишет "Европейская правда".

По словам Валтонен, рыночная цена на нефть в последнее время снизилась до $60 за баррель, поэтому ограничения следует адаптировать соответственно.

"Я бы сказала, что ее можно снизить даже до $40. Но любое снижение – уже положительный шаг", – считает финская министр.

Ценовой потолок, введенный странами G7, предусматривает, что российскую нефть могут транспортировать западные танкеры только при условии, что она продается дешевле указанного предела. Это имеет целью сократить поступления в бюджет РФ и затруднить финансирование войны против Украины.

Финляндия вместе со странами Северной Европы и государствами Балтии уже предлагала снижение этого порога в январе, однако, по словам министра, инициатива "застряла" из-за позиции США.

"Мы сейчас ждем, выскажут ли США четкую позицию: хотят ли они занять жесткую линию в отношении России или нет", – сказала она.

Позиция Финляндии, по словам Валтонен, является четкой.

"Мы надеемся, что к России будут применяться жесткие меры. Она ведет жестокую войну агрессии в Украине и, похоже, не реагирует на мягкую дипломатию – только на силу", – подчеркнула глава МИД Финляндии.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций ЕС против России, который должен быть утвержден 20 мая, может включать дальнейшее снижение верхнего предела цены на нефть.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.