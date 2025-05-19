В Польше конфисковали шины для самолетов Boeing, которые направлялись в Россию

Польские таможенники задержали грузовик с пятью тоннами шин для гражданских самолетов Boeing, которые должны были пройти транзитом через Беларусь и Россию.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление польской Национальной налоговой администрации, передает "Европейская правда".

В понедельник, 19 мая, польская Национальная налоговая администрация сообщила, что таможенники задержали грузовик с пятью тоннами шин для гражданских самолетов Boeing, которые должны были пройти транзитом через Беларусь и Россию – такие товары подпадают под санкции Европейского Союза.

Как известно, западные страны ввели санкции против России и Беларуси после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. А производители самолетов, в частности Airbus и Boeing, прекратили поставки запчастей, техническую поддержку и обслуживание самолетов для российских авиакомпаний.

"Во время проверки грузовика в Корощине офицеры обнаружили, что водитель перевозил шины для гражданских самолетов Boeing, хотя задекларировал их как шины для легковых и автобусных транспортных средств", – заявили в польской налоговой администрации.

Как отмечается, груз был отправлен компанией из Испании, а получателем выступала компания из Азербайджана.

По факту таможенного мошенничества начато уголовно-фискальное производство. Санкционный груз был изъят.

Как ранее сообщала "ЕвроПравда", 17-й пакет санкций против России могут принять на Совете ЕС по иностранным делам 20 мая, а дополнительно к нему – еще три пакета санкций: в отношении гибридной деятельности РФ, в отношении нарушений прав человека и в отношении применения химического оружия.

16 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, какие меры могут войти в следующий, 18-й пакет санкций против РФ, который уже начали разрабатывать.