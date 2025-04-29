Туск: Польша и Франция подпишут двусторонний договор 9 мая

Лидеры Польши и Франции готовятся подписать новый двусторонний договор в мае, объявил польский премьер Дональд Туск.

Его слова цитирует агентство РАР, сообщает "Европейская правда".

Туск сказал, что для безопасности страны ключевое значение имеет усиление сотрудничества на всех уровнях с США и Европой, поэтому он рад, что работа над новым польско-французским договором завершается.

"Мы подпишем этот договор вместе с президентом (Франции Эмманюэлем. – Ред.) Макроном, скорее всего – не хочу сглазить, но фактически все уже на прямом пути – 9 мая в Нанси", – добавил он.

Польский премьер добавил, что договор "будет очень серьезным ускорением в построении коллективной безопасности, в частности безопасности Польши, и экономической, но также и прямой военной безопасности".

Как отмечает РАР, о планах подписать двусторонний договор 9 мая в Нанси – городе на северо-востоке Франции – говорил и Макрон в начале недели.

Для польско-французских отношений Нанси имеет символическое значение. В этом городе в 1736 году, после изгнания из страны, поселился как герцог Лотарингии польский король Станислав Лещинский, тесть французского короля Людовика XV.

Президент Франции объявил о подготовке нового двустороннего договора с Польшей во время саммита в феврале 2024 года.

Договор должен заменить предыдущее соглашение между Польшей и Францией, подписанное в 1991 году и признанное устаревшим, поскольку в последующие годы Польша вступила в Европейский Союз.