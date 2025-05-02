Рубио: позиции Украины и России стали ближе, но они все еще далеки друг от друга

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что усилия администрации Трампа привели к сближению позиций России и Украины, но они все еще далеки друг от друга.

Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

Рубио подчеркнул, что война РФ против Украины не имеет военного решения.

"Путин не может захватить всю Украину, Украина не может вытолкнуть россиян туда, где они были в 2014 году", – сказал он.

"Мы знаем, где сейчас Россия. Знаем, где Украина. Они все еще далеки друг от друга. Они ближе, но все еще далеко", – отметил Рубио.

По словам госсекретаря, в мирном процессе нужен реальный прорыв очень скоро, поскольку президент Дональд Трамп "должен будет принять решение, сколько времени он готов посвятить этому".

По его словам, в мире есть более важные вопросы для решения.

"Я не говорю, что война в Украине не важна, но то, что происходит с Китаем, более важно в долгосрочной перспективе для мира. Конечно, также ядерные амбиции Ирана... много всего происходит. Поэтому в ближайшее время должно произойти что-то для прогресса, иначе президенту придется принимать решение", – заявил Рубио.

Как сообщалось, в Государственном департаменте США заявили, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль, хотя и не дистанцируются от этого вопроса.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс не верит, что война России против Украины может закончиться в ближайшее время.