В Госдепе говорят, что США изменят подход к попыткам остановить войну между РФ и Украиной

В Государственном департаменте США заявили, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль, хотя и не дистанцируются от этого вопроса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге 1 мая сказала пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс.

Первоначальный вопрос к пресс-секретарю касался возможности введения дополнительных санкций против тех, кто помогает России, о готовности к чему намекал Трамп.

Тэмми Брюс ответила, что Трамп стремится действовать прежде всего дипломатическим путем, а также "знает, что есть больше частей мира, и всему миру нужно уделять определенное внимание".

Она напомнила слова госсекретаря Рубио о том, что США планируют "изменить подход" к своим попыткам приблизить завершение российско-украинской войны.

"Методология того, как мы вносим свой вклад в это, изменится, мы не будем посредниками. Это то, о чем я упоминала во вторник. Характер того, как это изменится – это то, что мы все еще преданы этому делу и стремимся сделать и делаем то, что можем, – сказала Брюс. – Но мы не собираемся по первому зову летать по всему миру и быть медиатором встреч, это теперь между двумя сторонами".

"И сейчас то время, когда им нужно представить и развить конкретные идеи о том, как закончить этот конфликт. Это будет их задачей", – добавила она.

Напомним, во вторник государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон откажется от "роли посредника" между Россией и Украиной в случае отсутствия прогресса в достижении мира между ними.

Перед этим Рубио заявил, что текущая неделя будет "критически важной" для решения США о том, продолжать ли попытки остановить войну между РФ и Украиной.