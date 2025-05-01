Соглашение о недрах касается 57 минералов, в нем речь идет о военной помощи США: документ

Соглашение между правительствами США и Украины "о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления" оставляет не детализированными ряд важных положений двустороннего сотрудничества и фиксирует прежде всего базовые, политические параметры.

Об этом свидетельствует подписанный в Вашингтоне документ, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Как оказалось, в процессе переговоров Украина и США пришли к решению снова разделить соглашение на несколько составляющих. Двустороннее соглашение, подписанное в среду в Вашингтоне, устанавливает политические параметры сотрудничества двух правительств по разработке недр, продаже полезных ископаемых, а также американской помощи, в том числе военной, которую Украина будет получать в дальнейшем.

Однако многие детали, в том числе имеющие политическое значение, будут прописаны в "техническом соглашении", которое на данный момент не готово к подписанию. Соглашение, подписанное в среду, изложено всего на 12 страницах. Для сравнения – предыдущий проект, который США передавали Украине в марте, изложен тем же шрифтом и занимает более 90 страниц.

Параметры подписанного соглашения соответствуют большинству ключевых тезисов, которые накануне обнародовал премьер Денис Шмыгаль.

Так, в соглашении действительно подробно описаны гарантии того, что оно не будет противоречить соглашениям Украины с ЕС и стремлению Украины к вступлению, а в случае появления такого противоречия во вступительном соглашении с Евросоюзом – положения соглашения с США должны быть пересмотрены.

Важно, что документ не подчиняет Украину американской правовой системе – споры решаются на паритетной основе, на основе консультаций.

Также нет "права первой руки" для компаний из США в получении лицензий на добычу минеральных ресурсов в Украине, однако американские компании должны иметь доступ к аукционам или переговорам по покупке таких минералов на условиях не хуже других покупателей.

В соглашении прописан перечень полезных ископаемых, добычи которых оно касается. Речь идет об украинской добыче алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тулия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, иттербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа, причем речь идет только о новых месторождениях, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. Этот перечень может быть расширен только по соглашению сторон.

Соглашение не регулирует добычу и доходы от добычи других полезных ископаемых. Также оно не касается доходов от украинской инфраструктуры, как первоначально предлагали США.

Украина инвестирует в совместный фонд доходы от продажи лицензий и рентные платежи от добычи этих полезных ископаемых, но имеет право перечислять туда также и дополнительные средства.

Вкладом США будут, в частности, новые поставки оружия для ВСУ. "Если [... правительство США] будет предоставлять правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучение), капитальный вклад США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи", говорится в соглашении.

Впрочем, некоторые заявленные премьером нормы не описаны в соглашении. Так, в нем нет упоминания о принципах управления фондом, а также об обязательстве США не забирать из фонда доходы в течение 10 лет, а реинвестировать 100% средств в восстановление Украины. Эти позиции должны быть прописаны в следующем соглашении, текст которого готовится.

Как сообщала "ЕвроПравда", Украина ратифицирует соглашение о недрах в парламенте.

После подписания документа первый вице-премьер Юлия Свириденко рассказала, как будет работать инвестиционный фонд в рамках соглашения.

"Европейская правда" готовит более подробную статью с анализом соглашения о недрах.