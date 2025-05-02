СМИ: Трампу представили варианты усиления экономического давления на Россию

Американские чиновники подготовили для лидера США Дональда Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию.

Об этом Bloomberg сообщили информированные собеседники, пишет "Европейская правда".

Как утверждают собеседники агентства, американский президент готов усилить экономическое давление на Россию, поскольку глава Кремля Владимир Путин медлит с попытками положить конец войне.

По информации собеседников, американские чиновники подготовили для Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию.

В то же время они предупредили, что Трамп еще не принял решение, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Они отказались подробно рассказать, какие варианты рассматриваются, и заявили, что любое решение остается за президентом.

Напомним, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане Трамп раскритиковал последние удары России по украинским городам и выразил сомнение, что хозяин Кремля Путин хочет завершить войну, а также пригрозил ему санкциями.

1 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между Украиной и Россией "очень большая пропасть" в том, как они видят завершение войны, и поэтому администрация американского президента будет работать, чтобы "попытаться сблизить эти стороны".

Также в Государственном департаменте США заявили, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль, хотя и не дистанцируются от этого вопроса.