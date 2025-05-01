У Трампа говорят, что будут сближать Украину и РФ в следующие 100 дней

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между Украиной и Россией "очень большая пропасть" в том, как они видят завершение войны, и поэтому администрация американского президента Дональда Трампа будет работать, чтобы "попытаться сблизить эти стороны".

Об этом он сказал в интервью Fox News, передает "Европейская правда".

Вэнса попросили прокомментировать состояние переговоров между Россией и Украиной, на что он ответил, что "первым и необходимым шагом к разрешению конфликта между Россией и Украиной является то, чтобы каждая из сторон сделала мирное предложение".

"И это уже произошло. Украинцы сказали: "Вот чего мы хотим". Россияне сказали: "Вот чего мы хотим". И теперь дело дипломатии – попытаться сблизить эти две стороны. Потому что между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы, – очень большая пропасть", – считает он.

Он добавил, что "мирные предложения" уже озвучены, и в течение следующих 100 дней президентства Трампа его администрация "будет очень настойчиво работать, чтобы попытаться сблизить эти стороны".

Как сообщали СМИ, администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который представили как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию в отношении территорий Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появился другой документ".

Впоследствии агентство Reuters ознакомилось с текстом предложений по прекращению войны России против Украины, которые были переданы американской стороне украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне.

Читайте также: Не только Крым, не только НАТО. Нераскрытые детали "мирного соглашения" между Украиной, США и Россией.