В Румынии пророссийский Симион обещает продолжать борьбу после поражения на выборах

Скандальный лидер румынской ультраправой партии AUR Джордже Симион, который проиграл на президентских выборах, заверил, что останется на политической арене несмотря на поражение.

Его заявление приводит HotNews, сообщает "Европейская правда".

В видеообращении, опубликованном в Facebook, Симион заявил, что продолжит свою деятельность, "не изменяя своим убеждениям, с честью, решимостью и энергией".

"Более пяти миллионов румын продемонстрировали, что они не продадутся, и они заслуживают каждой капли энергии, которую я вложил в эту борьбу за румынский народ", – сказал он.

Симион призвал тех, кто его поддерживал, присоединиться к AUR.

"Это только битва, мы не проиграли войну", – добавил он.

Относительно подозрений в фальсификации выборов, Симион заявил, что существенных признаков этого нет, но заверил, что в случае жалоб от избирателей AUR примет необходимые меры для выяснения подозрений.

Подсчет 100% бюллетеней показал, что Никушор Дан – проевропейский мэр Бухареста – победил на президентских выборах в Румынии с результатом 53,60% голосов.

Ультраправый румынский политик Джордже Симион признал поражение на выборах и поздравил своего соперника.

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