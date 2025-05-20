В Румунії проросійський Сіміон обіцяє продовжувати боротьбу після поразки на виборах
Скандальний лідер румунської ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який програв на президентських виборах, запевнив, що залишиться на політичній арені попри поразку.
Його заяву наводить HotNews, повідомляє "Європейська правда".
У відеозверненні, опублікованому у Facebook, Сіміон заявив, що продовжить свою діяльність, "не зраджуючи своїм переконанням, з честю, рішучістю та енергією".
"Понад п’ять мільйонів румунів продемонстрували, що вони не продадуться, і вони заслуговують на кожну краплю енергії, яку я вклав у цю боротьбу за румунський народ", – сказав він.
Сіміон закликав тих, хто його підтримував, приєднатися до AUR.
"Це лише битва, ми не програли війну", – додав він.
Щодо підозр у фальсифікації виборів, Сіміон заявив, що суттєвих ознак цього немає, але запевнив, що в разі скарг від виборців AUR вживе необхідних заходів для з'ясування підозр.
Підрахунок 100% бюлетенів показав, що Нікушор Дан – проєвропейський мер Бухареста – переміг на президентських виборах в Румунії з результатом 53,60% голосів.
Ультраправий румунський політик Джордже Сіміон визнав поразку на виборах і привітав свого суперника.
Детальний аналіз читайте у статті: Румунія обирає ЄС: чому президентські вибори у сусідів стали сенсацією європейського масштабу.