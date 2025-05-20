Рубио: США сотрудничают с союзниками, чтобы поставить новые Patriot Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты тесно сотрудничают с союзниками по НАТО, которые имеют определенное количество батарей Patriot, по их передаче Украине.

Об этом он заявил во время слушаний в Сенате, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос сенатора от Демократической партии Джин Шахин, Рубио отметил, что за исключением однонедельной паузы США не прекращали поставки уже утвержденной помощи Украине.

По его словам, новые пакеты помощи – это другой вопрос, который не ему решать.

"Белый дом должен решить обратиться к Конгрессу относительно новой помощи. Но то, что уже одобрено Конгрессом – поставляется", – сказал Рубио, отметив, что не все запросы украинцев можно реализовать.

По словам госсекретаря, речь идет о системах Patriot, "которых, если честно мы не имеем"

"Но мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками, которые имеют определенное количество батарей, которые они могли бы предоставить или передать во временное пользование украинцам для защиты, например, воздушного пространства Киева или других мест. И мы поощряем их в этом плане", – сказал Рубио.

"Ни одна из этих стран не хочет отказываться от этих систем, а мы не можем быстро их выработать", – заявил он.

Он повторил тезис, что военного решения у войны нет и все должно решиться за столом переговоров.

"Фундаментальным вызовом здесь является следующее. Россия хочет то, чего она сейчас нет и что ей не принадлежит. А Украина хочет то, чего она не может отвоевать снова", – заявил он.

Недавно президент Владимир Зеленский высказал предположение, что Украина получит необходимое количество систем противовоздушной обороны в результате заключения соглашения о полезных ископаемых с США.

Украинская сторона не раз обращалась к США с просьбой предоставить ей системы ПВО, а администрации Трампа предлагала приобрести установки с помощью стран Европы.