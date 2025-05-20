Трамп, сепаратисты и реформы: с какими проблемами столкнулся новый премьер Канады

Торгова війна зі Сполученими Штатами та необхідність вести вкрай складні перемовини з Дональдом Трампом – лише видима частина айсберга тих проблем, з якими зіткнувся новий уряд Канади

Після перемоги на виборах у Канаді перед Марком Карні постало дуже непросте завдання.

Він мав дуже швидко стати таким прем’єр-міністром, який одночасно вміє мислити, як банкір, говорити, як дипломат і діяти, як кризовий менеджер.

І це не перебільшення. Торгова війна зі Сполученими Штатами та необхідність вести вкрай складні перемовини з Дональдом Трампом – лише видима частина айсберга тих проблем, з якими зіткнувся новий уряд.

Незадоволення окремих провінцій, аж до натяків на можливий вихід зі складу Канади, економічні проблеми і навіть втома значної частини населення від курсу, який проводили ліберали за прем’єрства Джастіна Трюдо.

Зрештою, нинішня перемога лібералів була б неможлива без повернення до Білого дому Дональда Трампа і формування у США недружнього до Канади зовнішнього курсу.

Лише кілька місяців тому соціологія показувала впевнену перемогу консерваторів. А це означає, що канадці прагнуть змін – і новий уряд мусить це врахувати.

"Приборкання" Трампа

Дональд Трамп та його оточення страшенно тролили Джастіна Трюдо, тож можливість реальних переговорів з’явилася лише після виборів.

До цих переговорів сторони підійшли із запровадженими Сполученими Штатами у березні 25-відсотковими тарифами на більшість канадських товарів (за винятком енергоносіїв, для яких встановлено мито у 10%).

У відповідь на американські тарифи Канада запровадила мита на товари на суму 43 млрд доларів США, спрямовані переважно на штати, що підтримують Республіканську партію.

Крім того, уряд Карні оголосив про інвестиції в розмірі 30,9 млрд доларів у сферу оборони для досягнення зобов’язань перед НАТО та зменшення залежності від американських військових технологій.

На такому тлі сторони почали підготовку до переговорів. Зокрема, були призупинені деякі мита на імпорт у рамках угоди USMCA, хоча щодо цього системного рішення так і не було прийнято.

Перша зустріч, яка відбулася 6 травня, пройшла вдало – принаймні, наскільки вдалими можуть бути перемовини з нинішнім президентом США.

Марк Карні чітко заявив, що Канада не продається, в прямому і переносному сенсах.

"Як ви знаєте з ринку нерухомості, є місця, які ніколи не продаються. Ми зараз сидимо в одному з них (у Білому домі. – Ред.) – воно не продається. Канада ніколи не буде продаватися", – заявив Карні.

І хоча Трамп у відповідь нагадав, що "ніколи не кажи ніколи", але схоже, що цей аргумент сприйняв. Принаймні, після тієї зустрічі нових заяв про необхідність приєднання Канади більш не було.

При цьому Карні не відмовляється від жорсткого стилю у діалозі із сусідами. І навіть публічно піддав критиці Велику Британію, дії якої під час погроз Трампа Канаді "не вразили" канадців.

Що стосується оновлення торгової угоди, то Карні та Трамп домовилися, що спочатку відбудуться двосторонні перемовини США-Канада та США-Мексика, а вже потім вони трансформуються у багатосторонній формат.

Ще один важливий для нас момент: як згодом стало відомо ЗМІ, на зустрічі з Трампом обговорювали й питання війни в Україні та мирних переговорів.

Разом із зустріччю з Володимиром Зеленським у Римі напередодні інтронізації Папи Римського, за нового уряду Канада демонструє продовження курсу на підтримку України.

В тому числі – відстоюючи цей курс перед президентом США.

Курс на референдум?

Втім, і без Трампа вже перші тижні прем'єрства Карні не минули без скандалів.

У відповідь на федеральні кліматичні політики та економічні труднощі у провінції Альберта активізувався сепаратистський рух, який порівнює свої прагнення з Brexit.

Хоча прем’єр-міністерка Альберти Даніель Сміт не підтримує ідею незалежності, вона не виключає можливості референдуму вже наступного року. Звичайно, за умови, якщо сепаратистський рух набере достатньо підтримки.

А тут ситуація є вкрай неоднозначною. І проблеми все ж наростають.

З одного боку, лише 19% опитаних заявили, що "безумовно" проголосували б за відокремлення у разі проведення референдуму. Натомість 52% –висловили тверду підтримку збереженню Альберти у складі Канади.

З іншого, нещодавно ухвалене законодавство знизило поріг для ініціювання референдуму до 10% від кількості виборців, які брали участь у попередніх виборах – а це 300 тисяч альбертців.

Підписи наразі збирають, і, скоріш за все, вони будуть зібрані.

І хоча станом на зараз референдум має стати програшним для сепаратистів, але навіть за такого сценарію він сколихне внутрішню ситуацію і напевно зробить більш напруженим діалог Едмонтона і Оттави.

Уряд швидких економічних рішень

Попри певну стабілізацію у відносинах зі Сполученими Штатами, економічна ситуація в Канаді все ще залишається складною.

У квітні 2025 року рівень безробіття зріс до 6,9%, що є найвищим показником з листопада 2023 року. За цей період було втрачено понад 30 тисяч робочих місць, тоді як створено лише 7400 нових.

І тому найвищий пріоритет уряду – зупинити цей економічний спад.

Тож усе, що може диверсифікувати торгівлю та внутрішньо надати поштовх бізнесу, пріоритизується.

І ми бачимо це навіть у розстановці міністрів в уряді Карні. По суті, уряд лише відносно оновлений – десь близько десяти нових міністрів, яких не було до того.

З цікавого варто назвати нове міністерство штучного інтелекту та цифрових інновацій, яке очолив колишній журналіст Еван Соломон, а також нове міністерство урядової трансформації та публічних закупівель. Його очолив Джоель Лайтбаунд, колишній голова парламентського комітету з питань індустрії та технологій.

У міністерство енергетики та природних ресурсів Карні запросив Тіма Годжсона, колишнього банкіра Goldman Sachs. А той вже почав приводити багато людей з бізнесу. Одним словом – на енергетику буде одна зі ставок цього уряду.

Керувати МЗС направлено Аніту Ананд – раніше за Трюдо вона керувала міністерством транспорту. Натомість Мелані Жолі з МЗС перейшла до міністерства промисловості.

Ще одна важлива посада – новий міністр з питань торгівлі з США та міжурядових справ Домінік Леблан. Саме його ще Трюдо возив на переговори з Трампом – і він продовжить вести ці переговори.

Окремо варто згадати Христю Фріланд.

Карні не забув про свою конкурентку на виборах (і за сумісництвом – свою куму).

Фріланд отримала Міністерство транспорту та внутрішньої торгівлі. І це дуже важливо! Адже, з одного боку, це дистанціює її від прямих контактів із Трампом (який її важко сприймає).

А з іншого – це дуже важливий напрям у контексті подолання внутрішніх тарифів між провінціями, що є ціллю уряду. За попередніми оцінками, це може дати економіці від 130 і 200 млрд доларів щорічно, що дорівнює 4-8% від ВВП країни.

Перегляд "спадщини" Трюдо

Одним із перших рішень Карні стало скасування споживчої частини вуглецевого податку з 1 квітня 2025 року, залишивши частку для бізнесу без змін.

Цей крок був спрямований на зменшення фінансового навантаження на громадян та зниження політичної напруги навколо кліматичної політики в деяких провінціях. Загалом ліберали планують впровадити систему фінансових стимулів для екологічно чистих технологій, таких як електромобілі та енергоефективні прилади, замість споживчого вуглецевого податку.

Також на першому засіданні уряду Карні оголосив про зниження податку на доходи для 22 мільйонів громадян майже на 27 млрд доларів, що дозволить сім'ям заощадити до 840 доларів на рік.

Це рішення набуде чинності з 1 липня 2025 року і також є передвиборчою обіцянкою.

Разом із тим планується зменшити річне зростання державних витрат з 9% до 2% з метою досягнення збалансованого бюджету до 2028 року. Для цього вперше в історії Канади уряд розділить бюджет на операційні витрати (поточні витрати на державні програми та обслуговування боргу) та капітальні інвестиції (інфраструктура, оборона, житло).

Це дозволить точніше контролювати поточні витрати та спрямовувати інвестиції у довгострокові проєкти.

Також планується комплексний перегляд державних витрат з метою підвищення продуктивності уряду, зокрема через доволі інноваційні рішення – автоматизацію рутинних завдань за допомогою технологій, використання штучного інтелекту для підвищення ефективності державних послуг та закупівель і об’єднання схожих програм та грантів.

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Марк Карні досить успішно провів перші тижні повноцінного керівництва урядом, показавши, що здатен вирішувати складні проблеми.

Проте комплекс проблем, що постав перед Канадою, є настільки великим, що навіть дуже вдалий старт не гарантує успішного продовження роботи.

Наразі рівень довіри і підтримки до Карні та уряду високий, проте йому потрібні перші перемоги, щоб утримати цю довіру на високому рівні.

Автор: Дмитро Шеренговський,

проректор Українського католицького університету, програмний директор Центру Дністрянського