Туск допустил закрытие границы, если Германия будет возвращать мигрантов в Польшу

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что допускает даже закрытие границы, если Германия будет возвращать в Польшу искателей убежища, выявленных во время пограничных проверок, которые в последнее время усилились.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в ответ на вопрос TVP.

На вопрос о приеме Польшей мигрантов, которых развернули в Германии, Туск сказал, что общался об этом с канцлером Фридрихом Мерцем и сообщил ему, что Польша не будет принимать обратно мигрантов, которые пересекли западную границу.

"Я буду готов закрыть границу", – отметил премьер.

"Я сообщил немецкой стороне: если вы попытаетесь отправить мигрантов к нам, я в последний момент применю ст. 72, которая позволяет временно приостанавливать все обязательства по договорам из соображений безопасности. Так что они знают об этом", – сказал Дональд Туск.

Ранее в тот же день он сказал, что ситуация с искусственным миграционным кризисом на белорусской границе остается напряженной и попросил разрешения на дальнейшее временное приостановление права на убежище.

Между тем в профсоюзе сотрудников полиции Германии заявили, что "не выдержат долго" в режиме усиленного пограничного контроля для противодействия нелегальной миграции, который ввело новое немецкое правительство.