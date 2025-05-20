Туск: Путин и Лукашенко продолжают собирать мигрантов на польской границе

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о нестабильной ситуации на границе с Беларусью и попросил разрешения на дальнейшее временное приостановление права на убежище.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Туск, выступая с трибуны Сейма, заявил, что ситуация на восточной границе Польши напряженная.

"Путин и Лукашенко собирают мигрантов на границе с Польшей. Мы хотим, чтобы наша граница была непроницаемой на всем протяжении", – сказал он.

Он заявил, что эта ситуация является следствием, среди прочего, действий правительств его предшественников.

"Если бы "Право и справедливость" правила на год дольше, было бы на миллион мигрантов больше – из африканских и арабских стран (...). Золотые времена контрабандистов закончились с правлением "ПиС", – утверждает он.

"У нас есть проблема, которую мы решаем (...). У нас есть инициативы, направленные на пресечение нелегальной миграции в зародыше – для тех, кто хочет сменить место жительства и выбирает маршрут через Польшу. Речь идет не только об отказе в приеме заявлений о предоставлении убежища", – отметил Туск.

В этом контексте премьер-министр попросил разрешения на дальнейшее временное приостановление права на убежище.

"Если существует такое понятие, как угроза культурного конфликта, а именно с этим сегодня сталкиваются западноевропейские страны, то это связано с притоком людей, которые происходят из разных культур. Часто также исповедуют другую религию. И хотя это не всем может нравиться, роль государства заключается в том, чтобы не ставить под угрозу базовые социальные структуры и традиции", – сказал он.

Напомним, правительство Польши в конце марта приняло постановление о временном ограничении права на обращение за международной защитой.

Это произошло после того, как президент Анджей Дуда объявил о подписании закона об ограничении права на убежище

Приостановление предоставления убежища является последним этапом жесткой миграционной политики Польши, которую она ведет в ответ на гибридное давление со стороны Беларуси.

В 2021 году десятки тысяч людей пытались пересечь границу Польши с Беларусью, которая направила их туда в ответ на введенные против Минска санкции.