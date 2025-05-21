Туск допустив закриття кордону, якщо Німеччина повертатиме мігрантів у Польщу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що допускає навіть закриття кордону, якщо Німеччина буде повертати до Польщі шукачів притулку, виявлених під час прикордонних перевірок, які останнім часом посилили.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це він сказав у відповідь на запитання TVP.

На запитання щодо прийняття Польщею мігрантів, яких розвернули у Німеччині, Туск сказав, що спілкувався про це з канцлером Фрідріхом Мерцом та повідомив йому, що Польща не прийматиме назад мігрантів, які перетнули західний кордон.

"Я буду готовий закрити кордон", – зазначив прем’єр.

"Я повідомив німецькій стороні: якщо ви спробуєте відправляти мігрантів до нас, я в останній момент застосую ст. 72, яка дозволяє тимчасово призупиняти усі зобов’язання за договорами з безпекових міркувань. Тож вони знають про це", – сказав Дональд Туск.

Раніше того ж дня він сказав, що ситуація зі штучною міграційною кризою на білоруському кордоні залишається напруженою і попросив дозволу на подальше тимчасове призупинення права на притулок.

Тим часом у профспілці співробітників поліції Німеччини заявили, що "не витримають довго" у режимі посиленого прикордонного контролю для протидії нелегальній міграції, який запровадив новий німецький уряд.