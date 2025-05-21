В Польше осудили экссвященника, который в проповедях ругал президента и премьера

Окружной суд в Познани приговорил бывшего священника Михала В. по обвинению в оскорблении высших должностных лиц – в частности, президента Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска – во время проповедей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Польский суд признал, что слова, использованные обвиняемым Михалом В. в отношении высокопоставленных чиновников, носили оскорбительный и уничижительный характер, выходящий за рамки допустимой критики.

Впервые такое произошло в декабре 2023 года, когда священник описал президента Польши словами вроде "дерьмо" (gnojek), "фарисей" и "сволочь" (smierdzel).

Через два месяца Михал В. во время проповеди набросился на Дуду и Туска, которых назвал "предателями" и "подонками".

В обосновании приговора судья Каролина Сиверска подчеркнула, что Михал В., несмотря на отлучение от церкви, все еще возглавляет религиозную общину и произносит проповеди, в которых часто комментирует политические и социальные события.

"Проповеди обвиняемого полны агрессии, ненависти и так называемого языка ненависти. Если Бог есть любовь, то в проповедях обвиняемого Бога не было", – пояснила судья.

Она также добавила, что Михала В. уже пять раз привлекали к ответственности за публичные оскорбления.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух месяцев лишения свободы с условной отсрочкой исполнения на три года. В течение этого времени Михал В. будет находиться под надзором куратора и будет обязан отчитываться каждые шесть месяцев.

Напомним, в 2023 году в Польше объявили выговор судье, который сравнил президента Анджея Дуду с фашистским лидером Италии Бенито Муссолини и публично критиковал бывших чиновников.

В то же время ранее Верховный суд Польши закрыл дело в отношении писателя Якуба Жульчика, которого обвиняли в оскорблении президента Анджея Дуды за то, что тот назвал его "дебилом".