У Польщі засудили екссвященника, який у проповідях лаяв президента і премʼєра

Окружний суд у Познані засудив колишнього священника Міхала В. за звинуваченням в образі найвищих посадовців – зокрема, президента Анджея Дуди та прем'єр-міністра Дональда Туска – під час проповідей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Польський суд визнав, що слова, використані обвинуваченим Міхалом В. щодо високопосадовців, мали образливий і зневажливий характер, що виходив за межі дозволеної критики.

Уперше таке сталось у грудні 2023 року, коли священник описав президента Польщі словами на кшталт "гидота" (gnojek), "фарисей" і "падлюка" (smierdzel).

Через два місяці Міхал В. під час проповіді накинувся на Дуду й Туска, яких назвав "зрадниками" і "покидьками".

У обґрунтуванні вироку суддя Кароліна Сіверська підкреслила, що Міхал В., попри відлучення від церкви, ще очолює релігійну громаду і виголошує проповіді, в яких часто коментує політичні та соціальні події.

"Проповіді обвинуваченого сповнені агресії, ненависті та так званої мови ненависті. Якщо Бог є любов, то в проповідях обвинуваченого Бога не було", – пояснила суддя.

Вона також додала, що Міхала В. вже п'ять разів притягали до відповідальності за публічні образи.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді двох місяців позбавлення волі з умовним відстроченням виконання на три роки. Протягом цього часу Міхал В. перебуватиме під наглядом куратора і буде зобов'язаний звітувати кожні шість місяців.

Нагадаємо, у 2023 році у Польщі оголосили догану судді, який порівняв президента Анджея Дуду з фашистським лідером Італії Беніто Муссоліні й публічно критикував колишніх урядовців.

Водночас перед тим Верховний суд Польщі закрив справу щодо письменника Якуба Жульчика, якого звинувачували в образі президента Анджея Дуди через те, що той назвав його "дебілом".