В Польше наказали судью, который сравнил президента с Муссолини

Палата профессиональной ответственности Верховного суда Польши объявила выговор варшавскому судье Ремигиушу П., который сравнил президента Анджея Дуду с фашистским лидером Италии Бенито Муссолини и публично критиковал бывших чиновников.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на польский портал Onet.

Дело касалось судьи Варшавско-Пражского регионального суда, который публиковал в Facebook оскорбительные сообщения – по крайней мере такими их признал сначала дисциплинарный омбудсмен судей, а затем и суд.

В частности, в 2018 году под постом с фотографией президента Польши Анджея Дуды судья написал: "А он хотел быть похожим на Муссолини". Также он прокомментировал фото журналистки польского общественного вещателя TVP Дануты Голецкой словами: "Дай Бог, чтобы я никогда не был тряпкой".

Дисциплинарный омбудсмен требовал лишить судью полномочий председателя судебной палаты и выездного судьи.

Судья же утверждал, что размещенные им записи были адресованы только его кругу друзей и что их следует рассматривать как частную корреспонденцию – комментарии под фотографиями могли прочитать чуть более 100 человек.

Верховный суд Польши в конце концов постановил, что судья своими сообщениями оскорбил достоинство должности, и признал его виновным в совершении трех дисциплинарных проступков, за что наказал тремя выговорами и, соответственно, совокупным взысканием в виде выговора.

Обосновывая это решение, польский Верховный суд указал, что поведение судьи было нарушением принципа аполитичности и судья должен был ограничить себя в изложении этих взглядов.

Решение не является окончательным и может быть обжаловано в Палате профессиональной ответственности Верховного суда Польши.

В мае, напомним, Верховный суд Польши закрыл дело в отношении писателя Якуба Жульчика, которого обвиняли в оскорблении президента Анджея Дуды в Twitter из-за того, что тот назвал его "дебилом" в контексте президентских выборов в США.