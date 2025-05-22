Суд Британии заблокировал передачу Маврикию архипелага с военной базой США

Британский суд заблокировал передачу Маврикию спорного архипелага Чагос, где расположена военная база США, за несколько часов до подписания соглашения, которое должно было состояться в четверг, 22 мая.

Об этом пишет агентство AP, передает "Европейская правда".

В октябре Великобритания согласилась передать Маврикию архипелаг в Индийском океане, на самом большом из островов которого расположена стратегически важная военно-морская база и база бомбардировщиков Диего-Гарсия. Великобритания затем будет арендовать базу на срок не менее 99 лет.

Как отмечает агентство, администрация президента США Дональда Трампа, с которой были проведены консультации, дала свое согласие, но окончательное заключение соглашения было отложено из-за переговоров в последний момент по стоимости.

Соглашение должно было быть подписано премьер-министром Великобритании Киром Стармером и лидером Маврикия Навином Рамгуламом на виртуальной церемонии в четверг, 22 мая, утром.

Но судья Высшего суда в четверг рано утром вынес постановление, которое приостановило заключение соглашения.

Это было сделано в ответ на иск двух женщин из народа чагосцев, представляющих коренных жителей островов, выселенных несколько десятилетий назад, чтобы освободить место для американской базы.

Бернадетт Дугассе и Бертрис Помпе, обе гражданки Великобритании, опасаются, что после того, как Маврикий получит контроль над островами, вернуться на острова станет еще сложнее.

Судья Высшего суда Джулиан Гус временно запретил британскому правительству принимать какие-либо "окончательные или юридически обязывающие меры для завершения переговоров о возможной передаче британской территории в Индийском океане, также известной как архипелаг Чагос, иностранному правительству".

"Ответчик должен сохранить юрисдикцию Соединенного Королевства над Британской территорией в Индийском океане до дальнейшего распоряжения", – сказал он.

Один из последних остатков Британской империи, острова Чагос, находились под контролем Великобритании с 1814 года. Великобритания отделила острова от Маврикия в 1965 году, за три года до обретения Маврикием независимости.

В 1960-х и 1970-х годах Великобритания выселила с островов около двух тысяч человек, чтобы американские военные могли построить базу Диего-Гарсия, которая поддерживала военные операции США от Вьетнама до Ирака и Афганистана.

Оппозиционная Консервативная партия Великобритании раскритиковала решение лейбористского правительства передать Маврикию архипелаг Чагос.