Премьер Албании надеется на вступление страны в ЕС до 2030 года

Албанский премьер-министр Эди Рама выразил надежду, что Албания сможет стать членом Европейского Союза до 2030 года.

Об этом он сказал во время обращения к своим сторонникам в городе Салоники на севере Греции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Во время выступления Рама сказал о намерениях Албании вступить в ЕС до 2030 года и разрешение для албанских эмигрантов голосовать по почте на следующих всеобщих выборах, которые состоятся весной 2025-го.

Албанский премьер присутствовал в Греции, отношения с которой обострились после инцидента с Фреди Белери – представителем грекоязычного меньшинства Албании, который был заключен в тюрьму за коррупцию на выборах.

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В то же время Рама сказал, что отношения с Грецией замечательные.

Напомним, Европейский Союз решил начать переговоры с Албанией в октябре 2024 года.

До сих пор Албания двигалась в ЕС с Северной Македонией. Путь двух западнобалканских стран был связан с началом переговоров, официально начатых летом 2022 года.

Однако из-за споров между Скопье и Болгарией фактическое открытие разделов задерживалось без конца, что непосредственно влияло на прогресс Тираны.