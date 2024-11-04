Премьер Албании надеется на вступление страны в ЕС до 2030 года
Албанский премьер-министр Эди Рама выразил надежду, что Албания сможет стать членом Европейского Союза до 2030 года.
Об этом он сказал во время обращения к своим сторонникам в городе Салоники на севере Греции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Во время выступления Рама сказал о намерениях Албании вступить в ЕС до 2030 года и разрешение для албанских эмигрантов голосовать по почте на следующих всеобщих выборах, которые состоятся весной 2025-го.
Албанский премьер присутствовал в Греции, отношения с которой обострились после инцидента с Фреди Белери – представителем грекоязычного меньшинства Албании, который был заключен в тюрьму за коррупцию на выборах.
В то же время Рама сказал, что отношения с Грецией замечательные.
Напомним, Европейский Союз решил начать переговоры с Албанией в октябре 2024 года.
До сих пор Албания двигалась в ЕС с Северной Македонией. Путь двух западнобалканских стран был связан с началом переговоров, официально начатых летом 2022 года.
Однако из-за споров между Скопье и Болгарией фактическое открытие разделов задерживалось без конца, что непосредственно влияло на прогресс Тираны.