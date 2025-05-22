Выборы президента Польши: лидирует кандидат, который против вступления Украины в НАТО

Первый опрос, проведенный перед вторым туром президентских выборов в Польше, показал незначительное преимущество Кароля Навроцкого, которого поддерживает бывшая партия власти "Право и справедливость".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Агентство Opinia24 задало польским респондентам два вопроса. Первый касался намерения принять участие во втором туре выборов президента: 80% заявили о намерении проголосовать, дома планируют остаться 12%, остальные не определились с ответом.

На второй вопрос – за кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента состоялись сегодня – из тех, кто заявил о намерении голосовать, 47% высказались за Кароля Навроцкого.

Зато кандидата от партии власти "Гражданская платформа", мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддержали 45% опрошенных.

Еще 8% польских респондентов, которые настроены принять участие в выборах президента Польши, заявили, что пока не определились с выбором.

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

В четверг Навроцкий официально присоединился к требованиям лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена, среди которых обещание не пускать Украину в НАТО, в обмен на поддержку во втором туре.

Второй тур президентских выборов состоится 1 июня.

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