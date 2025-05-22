Кандидат в президенты Польши официально пообещал не пускать Украину в НАТО

Поддерживаемый оппозицией кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий официально принял требования лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена, среди которых обещание не пускать Украину в НАТО, в обмен на поддержку во втором туре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Подписание декларации из восьми пунктов состоялось во время прямого эфира с Менценом.

В понедельник Славомир Менцен пригласил Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого к разговору на своем YouTube-канале. По его словам, таким образом он хочет помочь избирателям определиться перед вторым туром президентских выборов.

Менцен заявил, что для его поддержки обоим политикам необходимо подписать декларацию. Она состоит из восьми пунктов:

Я не подпишу ни одного закона, который повышает существующие налоги, взносы, сборы или вводит новое фискальное бремя.

Я не подпишу ни одного закона, ограничивающего операции с наличными, и буду защищать польский злотый.

Я не подпишу ни одного закона, ограничивающего свободу выражения мнений, совместимую с польской конституцией.

Я не позволю отправлять польских солдат на территорию Украины.

Я не подпишу закон о ратификации вступления Украины в НАТО.

Я не подпишу ни одного закона, который ограничивает доступ поляков к оружию.

Я не соглашусь на передачу каких-либо полномочий органов власти Республики Польша органам Европейского Союза.

Я не подпишу ратификацию никаких новых договоров ЕС, которые ослабляют роль Польши, например ослабляют ее право голоса или забирают право вето.

Навроцкий, комментируя пункт относительно польских солдат на территории Украины, заявил: "Я отправлю польских бизнесменов, когда Украина будет восстанавливаться".

Он также заявил, что не подпишет закон о ратификации вступления Украины в НАТО. По его словам, дискуссия об этом не имеет смысла.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что своими заявлениями о готовности не поддержать вступление Украины в НАТО Кароль Навроцкий подписывается под требованиями Кремля.

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

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