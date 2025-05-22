В Румынии утвердили результат выборов президента, Дан примет присягу в понедельник

Конституционный суд Румынии официально утвердил результат второго тура президентских выборов, в котором победил либеральный мэр Бухареста Никушор Дан.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

КС Румынии на торжественном заседании днем 22 мая утвердил победу Никушора Дана во втором туре президентских выборов.

Напомним, перед этим Конституционный суд не удовлетворил ходатайство ультраправого кандидата Джордже Симиона об отмене результатов выборов.

После официального утверждения результатов в следующие 24 часа депутаты обеих палат парламента Румынии должны быть созваны на совместную сессию, во время которой состоится принесение присяги новым президентом.

Никушор Дан объявил, что будет приносить присягу в полдень 26 мая.

Как известно, либеральный мэр Бухареста Никушор Дан по итогам второго тура президентских выборов 18 мая победил кандидата ультраправых Джордже Симиона. Голосование ознаменовалось беспрецедентной мобилизацией румынской диаспоры, на зарубежных участках почти по всему миру большинство проголосовало за Дана.

В стране уже начали расследование из-за угроз расправы избранному президенту.

О новом президенте Румынии подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Враг застройщиков, мэр столицы, олимпиец. Кто такой Никушор Дан, новый президент Румынии.