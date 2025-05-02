Spiegel: Трамп может пропустить саммит НАТО, если не будет повышения расходов на оборону
Новый посол США при НАТО Мэтью Витакер якобы заявил немецкой стороне, что американский президент Дональд Трамп может проигнорировать нынешний саммит Альянса, если государства-члены не объявят о повышении расходов на оборону.
Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно изданию Spiegel.
По информации собеседников Spiegel, Витакер на каждой встрече послов НАТО подчеркивает требование американской администрации, чтобы государства-члены обязались тратить 5% ВВП на оборону.
"Сначала немцы верили, что американцы не имеют в виду эти пять процентов всерьез, что это только тактика переговоров. Но теперь они верят Витакеру на слово", – пишет Spiegel.
"Даже когда он угрожает, что Трамп не приедет на саммит в июне, если к тому времени другие страны НАТО не изменят свою позицию по финансированию", – добавляет издание.
Spiegel не смогло получить официального подтверждения этой информации.
Как известно, США после прихода к власти Дональда Трампа требуют от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону минимум до 5% ВВП.
В то же время в начале апреля польская сторона говорила, что якобы получила подтверждение от Дональда Трампа о его участии в саммите в июне 2025 года.
Также ожидается, что саммит Альянса может посетить президент Украины Владимир Зеленский.