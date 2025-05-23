В Польше перед вторым туром выборов президента два кандидата имеют равную поддержку

Менее чем за две недели до второго тура президентских выборов в Польше оба кандидата – выдвиженец от партии власти "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский и поддерживаемый оппозиционной "Право и справедливость" Кароль Навроцкий – пользуются равной поддержкой.

Об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos, которые приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Опрос показал, что и Тшасковский, и Навроцкий получили по 47% поддержки.

Ответ "трудно сказать" на вопрос о кандидате, которому они отдают предпочтение, выбрали 6% респондентов.

На вопрос "Приняли бы вы участие во втором туре президентских выборов?" – "однозначно да" ответили 53% респондентов, "скорее да" – 13% опрошенных. 12% респондентов ответили "скорее нет", ответ "однозначно нет" указали 14% опрошенных. Не определились, будут ли участвовать во втором туре, 8% респондентов.

Опрос (с использованием методов CATI и CAWI) проводился 20-22 мая по общенациональной репрезентативной выборке в 1000 поляков.

Второй тур выборов состоится в воскресенье, 1 июня. В эту пятницу между Тшасковским и Навроцким состоятся дебаты.

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

Читайте также: Уступки не в пользу Украины: как польские ультраправые получили на выборах "золотую акцию".