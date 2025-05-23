Генерального секретаря парламента Финляндии заподозрили в госизмене

Генеральный секретарь парламента Финляндии Антти Пелттари подозревается в государственной измене, а также в преступлении, связанном с нарушением служебных обязанностей.

Как пишет "Европейская правда", телерадиокомпания Yle получила подтверждение этой информации в пятницу во второй половине дня.

Подозреваемое преступление – разглашение государственной тайны. Это означает публикацию, передачу, разглашение или незаконное получение информации, разглашение которой может нанести серьезный ущерб, например, безопасности Финляндии или национальной обороне.

Разглашение государственной тайны наказывается лишением свободы на срок от четырех месяцев до четырех лет. Небрежное деяние наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.

Как Пелттари, так и руководитель расследования дела, специальный прокурор Тармо Таннер, отказались комментировать информацию.

Таннер сообщил Yle по телефону, что на данном этапе расследования нет дополнительной информации.

Он также отметил, что не может комментировать уголовные обвинения.

Накануне стало известно, что Пелттари подозревается в служебном преступлении, совершенном во время работы на посту главы Финской службы безопасности (Supo). Пелттари сообщил в X, что самым важным элементом уголовного подозрения является то, что он не вмешался в дело, когда некоторые бывшие сотрудники Службы безопасности смогли получить конфиденциальную информацию о деятельности Supo.

Пелттари также заявил, что сам не считает себя виновным в совершении преступления.

Напомним, в конце апреля в Германии объявили официальные обвинения в шпионской деятельности в пользу Китая бывшему помощнику известного ультраправого депутата Германии Максмилиана Кра.

А 31 июля 2024 года в парламенте Молдовы сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) и Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью провели обыск в рамках уголовного дела о государственной измене. Правоохранители задержали главу юридического департамента Иона Крянге и сотрудника Пограничной полиции по подозрению в шпионаже в пользу России.