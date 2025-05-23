Генерального секретаря парламенту Фінляндії запідозрили у держзраді

Генеральний секретар парламенту Фінляндії Антті Пелттарі підозрюється у державній зраді, а також у злочині, пов'язаному з порушенням службових обов'язків.

Як пише "Європейська правда", телерадіокомпанія Yle отримала підтвердження цієї інформації в п'ятницю в другій половині дня.

Підозрюваний злочин – розголошення державної таємниці. Це означає публікацію, передачу, розголошення або незаконне отримання інформації, розголошення якої може завдати серйозної шкоди, наприклад, безпеці Фінляндії чи національній обороні.

Розголошення державної таємниці карається позбавленням волі на строк від чотирьох місяців до чотирьох років. Недбале діяння карається штрафом або позбавленням волі на строк до двох років.

Як Пелттарі, так і керівник розслідування справи, спеціальний прокурор Тармо Таннер, відмовилися коментувати інформацію.

Таннер повідомив Yle телефоном, що на цьому етапі розслідування немає додаткової інформації.

Він також зазначив, що не може коментувати кримінальні звинувачення.

Напередодні стало відомо, що Пелттарі підозрюється в службовому злочині, скоєному під час роботи на посаді голови Фінської служби безпеки (Supo). Пелттарі повідомив в X, що найважливішим елементом кримінальної підозри є те, що він не втрутився в справу, коли деякі колишні співробітники Служби безпеки змогли отримати конфіденційну інформацію про діяльність Supo.

Пелттарі також заявив, що сам не вважає себе винним у скоєнні злочину.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Німеччині оголосили офіційні звинувачення у шпигунській діяльності на користь Китаю колишньому помічнику відомого ультраправого депутата Німеччини Максміліана Кра.

А 31 липня 2024 року в парламенті Молдови співробітники Служби інформації та безпеки (СІБ) і Прокуратури по боротьбі з оргзлочинністю провели обшук у межах кримінальної справи про державну зраду. Правоохоронці затримали главу юридичного департаменту Іона Крянге і співробітника Прикордонної поліції за підозрою в шпигунстві на користь Росії.