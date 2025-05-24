Посол ЕС после атаки на Киев посоветовала тем, кто сомневается в намерениях РФ, читать новости

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова прокомментировала российскую комбинированную атаку по регионам Украины, основной целью которой стал Киев.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

24 мая утром Матернова посоветовала тем, кто "до сих пор сомневается, что Россия хочет продолжения войны", почитать новости.

Также она отметила, что в результате удара по Киеву пострадали районы, где живут ее коллеги.

"Еще одна ужасная ракетная и дронная атака на Украину. Основная цель – Киев. Многие жилые дома в огне, получили серьезные разрушения. Пострадали 15 человек", – написала посол ЕС в Украине.

По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на массированный российский обстрел Киева и заявил, что непрерывная агрессия России имеет простое объяснение: "она не почувствовала достаточного давления, чтобы остановиться".