Посол ЕС после атаки на Киев посоветовала тем, кто сомневается в намерениях РФ, читать новости
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова прокомментировала российскую комбинированную атаку по регионам Украины, основной целью которой стал Киев.
Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".
24 мая утром Матернова посоветовала тем, кто "до сих пор сомневается, что Россия хочет продолжения войны", почитать новости.
Также она отметила, что в результате удара по Киеву пострадали районы, где живут ее коллеги.
"Еще одна ужасная ракетная и дронная атака на Украину. Основная цель – Киев. Многие жилые дома в огне, получили серьезные разрушения. Пострадали 15 человек", – написала посол ЕС в Украине.
По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на массированный российский обстрел Киева и заявил, что непрерывная агрессия России имеет простое объяснение: "она не почувствовала достаточного давления, чтобы остановиться".