В Эстонии раскритиковали удар России по Киеву 24 мая

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на массированный российский обстрел Киева в ночь на 24 мая.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Тсахкна заявил, что непрерывная агрессия России имеет простое объяснение: "она не почувствовала достаточного давления, чтобы остановиться".

"Сила изменить это – в наших руках", – подчеркнул он.

Министр иностранных дел Эстонии уверен, что поддержка Украины должна включать увеличение военной помощи, более жесткие санкции против России, использование ее замороженных активов и сдерживание "теневого флота".

По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, в ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 250 ударных беспилотников.

23 мая стало известно, что Европейская комиссия проведет закрытые консультации с государствами-членами ЕС относительно следующих санкций против России.

Обратим внимание, что в ЕС критиковали 17-й пакет санкций против России за войну против Украины, который был утвержден 20 мая.

В частности, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что он недостаточен, поэтому в следующем ограничения должны быть более жесткими.