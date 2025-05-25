Евркомиссар на фоне ночной атаки РФ заявила о "стратегической необходимости" вступления Украины в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос выступила с заявлением в ответ на очередную эскалацию российской агрессии против Украины.

Об этом Кос написала в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, последние атаки РФ, в частности одна из самых кровавых, произошедшая прошлой ночью, вызывают серьезную обеспокоенность в Европейском Союзе.

"Эскалация атак против Украины в последние дни вызывает беспокойство: прошлой ночью произошла одна из самых кровавых. По мере того, как Россия усиливает свою жестокость, мы должны усилить нашу поддержку", – подчеркнула Кос.

Она также подчеркнула, что путь Украины к членству в Европейском Союзе – это насущная стратегическая необходимость.

"Путь Украины в ЕС – это не отдаленная цель, а стратегическая необходимость. Мы должны действовать соответственно", – заявила еврокомиссар.

Эти слова прозвучали на фоне активных дискуссий в Брюсселе о дальнейших шагах в процессе евроинтеграции Украины, которые блокирует Венгрия.

Как сообщала "ЕП", Брюссель разрабатывает сценарий проведения "параллельных переговоров" о вступлении Украины в ЕС в обход Венгрии – первые шаги в его реализации уже сделаны, хотя официально об этом предпочитают не сообщать.

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